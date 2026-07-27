به گفته مدیرکل کنترل سیلاب و آبخوانداریِ سازمان منابع طبیعی، با اجرای آبخیزداری و آبخوانداری در اطراف تالاب ها، سالانه ۴ تُن در هر هکتار، رسوبات، کاهش یافته است.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: حدود ۶۷ میلیون هکتار از حوزه‌های آبخیز کشور در بالادست تالاب‌ها قرار دارد که از این میزان، برای ۴۵ میلیون هکتار مطالعات تفصیلی اجرایی انجام شده و تاکنون حدود ۱۰ درصد، معادل نزدیک به ۶.۷ میلیون هکتار، وارد فاز اجرای عملیات شده است.

بر اساس قانون برنامه هفتم، باید سالانه در ۴ میلیون هکتار از حوضه‌های آبخیز کشور، آبخیزداری و آبخوانداری اجرا شود.