تجمع ۱۴۸ مردم شهرستان قرچک

شب گذشته میدان امام خمینی (ره) قرچک، شاهد یکصد و چهل و هشتمین تجمع باشکوه خونخواهان رهبر شهید بود. مردم ولایتمدار این شهرستان با حضور پرشور خود، بار دیگر بر عهد خود با آرمانهای انقلاب و تداوم راه شهید والامقام تأکید کردند.