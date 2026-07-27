شب گذشته میدان امام خمینی (ره) قرچک، شاهد یکصد و چهل و هشتمین تجمع باشکوه خونخواهان رهبر شهید بود. مردم ولایتمدار این شهرستان با حضور پرشور خود، بار دیگر بر عهد خود با آرمانهای انقلاب و تداوم راه شهید والامقام تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکت کنندگان در این اجتماع، با الهام از بیانات حکیمانه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، بر راهبرد اساسی جمهوری اسلامی در دفاع از محور مقاومت صحه گذاشتند و لبنان را خط مقدم این نبرد دانستند.
این حضور گسترده، پاسخی قاطع به زیاده خواهی دشمنان و تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای رهبر شهید و جبهه مقاومت بود.