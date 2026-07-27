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مدیران فوتبال باشگاه صنعت نفت آبادان هدایت این تیم را برای فصل آینده لیگ برتر به غلامرضا خلیفه سپردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، خلیفه که پیش از این مدیریت آکادمی باشگاه صنعت نفت را نیز بر عهده داشت، در پنج هفته پایانی لیگ دسته اول بهصورت موقت هدایت تیم را بر عهده گرفت و با ثبت نتایجی قابلتوجه، اعتماد مدیران باشگاه را جلب کرد.
صنعت نفت آبادان با هدایت خلیفه در پنج مسابقه پایانی، چهار پیروزی و یک تساوی به دست آورد و با میانگین ۲.۶ امتیاز در هر بازی، یکی از بهترین عملکردهای پایان فصل را به ثبت رساند.
پس از نشست نهایی میان خلیفه و مدیران باشگاه، دو طرف بر سر ادامه همکاری به توافق کامل رسیدند و بدین ترتیب این مربی در لیگ بیستوششم نیز هدایت زردپوشان آبادانی را بر عهده خواهد داشت.
صنعت نفت آبادان پس از عدم حضور باشگاه مس رفسنجان در دیدار پلیآف لیگ برتر، مجوز حضور در بیستوششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران را به دست آورد و اکنون با معرفی سرمربی جدید، آماده آغاز فصل تازه خواهد شد.