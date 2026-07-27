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بیش از ۱۸ هزار مترمربع از اراضی ملی و دولتی به ارزش مجموع ۱۶۵ میلیارد ریال در شهرستانهای فریدن وکاشان رفع تصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت از اراضی استان اصفهان گفت: با اجرای احکام قطعی قضایی، بیش از ۱۸ هزار مترمربع از اراضی ملی و دولتی در شهرستانهای فریدن و کاشان به ارزش مجموع ۱۶۵ میلیارد ریال رفع تصرف شد.
سرهنگ امیرسعید باقری افزود: در راستای صیانت از اراضی ملی و دولتی و حفاظت از حقوق بیتالمال، احکام قطعی قضایی مربوط به رفع تصرف اراضی ملی در شهرستانهای فریدن و کاشان با همکاری دستگاه قضایی، معاونت املاک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان، ادارات راه و شهرسازی شهرستانهای مربوطه و با پشتیبانی عوامل انتظامی به اجرا درآمد.
وی گفت: در این عملیاتها، ۱۴ هزار و ۷۳۰ مترمربع از اراضی ملی و دولتی در شهرستان فریدن به ارزش ۴۵ میلیارد ریال و ۳ هزار و ۹۰۳ مترمربع از اراضی ملی و دولتی در شهرستان کاشان به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال از تصرف غیرمجاز خارج شد.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی استان اصفهان ادامه داد: در اجرای این احکام، علاوه بر خلع ید متصرفان و قلعوقمع مستحدثات، در مجموع ۱۸ هزار و ۶۳۳ مترمربع از اراضی ملی و دولتی به ارزش ۱۶۵ میلیارد ریال به بیتالمال اعاده شد.
سرهنگ باقری با تأکید بر تداوم اقدامات این یگان در حفاظت از اراضی ملی، تصریح کرد: یگان حفاظت از اراضی استان اصفهان با قاطعیت و در چارچوب قانون، هرگونه تعرض و تصرف غیرمجاز در اراضی ملی و دولتی را رصد و با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد و در این مسیر از هیچ اقدامی برای صیانت از حقوق بیتالمال دریغ نخواهد کرد.