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به گفته معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی، طبق تکلیف قانون برنامه هفتم، سالانه باید ۳۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانههای آبیاری هوشمند و نوین مجهز شوند و ۴۰ درصد از اراضی کشور تاکنون به این سامانهها مجهز شدهاند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، صفدر نیازی شهرکی گفت: تاکنون ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور به سامانههای نوین آبیاری مجهز شدهاند که از نظر نسبت اراضی تجهیزشده به کل اراضی استان، هرمزگان، تهران و ایلام پیشروترین استانها در این زمینه هستند.