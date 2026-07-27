

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی‌اکبر خوش‌نویس زارچ، دبیرکل فدراسیون هندبال، از تعیین زمان برگزاری مراسم قرعه‌کشی فصل جدید لیگ برتر باشگاه‌های کشور در دو بخش مردان و زنان خبر داد.

خوش‌نویس زارچ در این باره اظهار داشت: مراسم قرعه‌کشی سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان و بیست و دومین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور، روز یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ با حضور مسئولان فدراسیون در سالن اجتماعات فدراسیون برگزار خواهد شد.

دبیرکل فدراسیون هندبال درباره زمان‌بندی این مراسم افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های برگزار شده، قرعه‌کشی فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر هندبال بانوان از ساعت ۱۰:۰۰ و قرعه‌کشی لیگ برتر هندبال مردان نیز از ساعت ۱۴:۰۰ همان روز به انجام می‌رسد.

وی همچنین با تاکید بر لزوم رعایت زمان‌بندی نقل و انتقالات باشگاه‌ها، عنوان کرد: باشگاه‌های حاضر در مسابقات موظف هستند قرارداد بازیکنان ملی‌پوش خود را حداکثر تا تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ به ثبت برسانند. طبیعتا در غیر این صورت، طبق آیین‌نامه مسابقات، امکان ثبت قرارداد و حضور این بازیکنان در تیم‌های مربوطه به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.