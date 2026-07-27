به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده کل نیروی دریایی روسیه گفت: ارتش اوکراین در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، قایق‌های بدون سرنشین خود را منحصراً برای حمله به کشتی‌های تجاری غیرنظامی به کار گرفته است.

دریاسالار الکساندر مویسی‌یف، با بیان اینکه هیچ‌یک از این کشتی‌ها تحت پرچم روسیه نبوده و همه متعلق به کشور‌های ثالث بوده‌اند، این اقدام را مصداق بارز تروریسم دریایی بین‌المللی توصیف کرد.