وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به مواضع اخیر مولداوی تحت نفوذ حامیان غربی، به این کشور اروپایی هشدار داد که هرگونه اقدام خصمانه پاسخ مناسب دریافت خواهد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو به هرگونه ابتکار غیردوستانه از سوی کیشیناو پاسخی مناسب خواهد داد.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «طبیعتاً ما ناگزیر خواهیم بود به هرگونه ابتکار غیردوستانه از جانب کیشیناو پاسخ دهیم.» این اظهارات با اشاره به اقدامات احتمالی مولداوی که به دستور حامیان غربی‌اش صورت می‌گیرد، مطرح شده است.

وزارت خارجه روسیه تصریح کرد: «یک چیز کاملاً روشن است: تمامی این اقدامات با هدف قطع روابط دوجانبه سودمند با کشور ما طراحی شده‌اند و بدیهی است که با پاسخی مناسب، و نه لزوماً متقارن، مواجه خواهند شد.»

این وزارتخانه دولت روسیه همچنین با ابراز تأسف از وضع کنونی مناسبات فی‌مابین، روابط مسکو و کیشیناو را در پایین‌ترین سطح خود از زمان برقراری تماس‌های دیپلماتیک در سال ۱۹۹۲ توصیف و خاطرنشان کرد: «متأسفانه به نظر می‌رسد کیشیناو به‌دنبال اصلاح مسیر آشکارا خصمانه خود در قبال کشور ما نیست.»

بر اساس این گزارش، تنش‌های دیپلماتیک اخیر پس از آن بالا گرفت که «لیلیان داری»، سفیر مولداوی در مسکو، روز ۲۱ ژوئیه در پی آنچه نقض فاحش کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک از سوی مولداوی خوانده شد، به وزارت امور خارجه روسیه احضار و مراتب اعتراض شدید مسکو به او ابلاغ شد.