صد‌ها نفر از مردم آلمان با راهپیمایی در خیابان‌های برلین، همبستگی خود را با مردم فلسطین، لبنان و ایران اعلام کردند.

تظاهرات در برلین در حمایت از فلسطین، لبنان و ایران

تظاهرات در برلین در حمایت از فلسطین، لبنان و ایران

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین، لبنان، ایران و پلاکارد‌هایی با مضامین ضدجنگ، خواستار توقف فوری «نسل‌کشی در غزه» شدند.

شهروندان پایتخت آلمان با سر دادن شعار «نسل‌کشی را متوقف کنید» خواستار واکنش قاطع جامعه بین‌المللی در قبال بحران انسانی در نوار غزه شدند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی همچنین پارچه نوشته هایی را با خود حمل می‌کردند که بر روی آنها شعار‌هایی مانند «دونالد ترامپ بزرگ‌ترین خطر برای جهان» و «نسل‌کشی را متوقف کنید»، نوشته شده بود.

در این راهپیمایی، شهروندان آلمانی با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان، همبستگی خود را با مردم این کشور اعلام و بر لزوم جلوگیری از گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه تاکید کردند.

منابع خبری پیش‌تر گزارش دادند که شماری از حامیان فلسطین با تجمع در شهر میلان ایتالیا، همبستگی خود را با مردم غزه اعلام کرده‌اند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با سردادن شعار‌هایی خواستار توقف فوری نسل‌کشی و اشغالگری در نوار غزه شدند.

معترضان با حمل پرچم‌های فلسطین و پلاکارد‌هایی که روی آنها شعار‌هایی مانند «به نسل‌کشی پایان دهید» نوشته شده بود، بر ضرورت اقدام جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به بحران انسانی در این منطقه تاکید کردند.