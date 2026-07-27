دولت برزیل در واکنش به سخنرانی جنجالی خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین، سفیر خود در این کشور را فراخوانده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت خارجه برزیل «خولیو بیتهلی» سفیر خود در بوئنوس آیرس را برای مشورت فوری به برازیلیا فراخوانده است.

این اقدام در واکنش به سخنرانی جنجالی خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین در روز شنبه صورت گرفت که در آن «فلاویو بولسونارو» را به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۶ برزیل معرفی کرد.

بر اساس این گزارش، میلی در جریان سخنرانی خود در حمایت از «فلاویو بولسونارو» پسر رئیس جمهور سابق برزیل به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری با لحنی توهین‌آمیز درباره لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل و الکساندر دی مورائس قاضی دیوان عالی برزیل سخن گفته است.

منابع دیپلماتیک این اقدام را یک اعتراض رسمی با درجه بالای اهمیت و بی‌سابقه توصیف کرده‌اند.

این نخستین بار نیست که اظهارات تند میلی باعث بروز تنش دیپلماتیک میان آرژانتین و برزیل شده است، اما شدت توهین‌ها به مقامات عالی رتبه برزیل و زمانبندی آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور، این رویداد را به یکی از جدی‌ترین بحران‌های روابط دوجانبه میان برازیلیا و بوئنوس آیرس در سال‌های اخیر تبدیل کرده است.