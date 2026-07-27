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وزیر حمل و نقل یمن گفت: مجموع خسارتهای وارد شده به بنادر یمن در تجاوزهای عربستان از ۱۲ میلیارد دلار فراتر رفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، محمد عیاش قحیم در گفتوگو با شبکه المسیره گفت: دشمن سعودی در سالهای گذشته با بمباران اسکلهها و جرثقیلهای بندر الحدیده را نابود و خسارتهایی به این بندر وارد کرده که تاکنون جبران نشده است.
قحیم افزود: محاصره یمن باعث شد کارکنان بنادر شغل خود را از دست بدهند و چند سال هیچ کشتی کانتینربری وارد بنادر نشد.
او بیان کرد: در طول دوره کاهش تنشها وضع انسانی یمن فاجعه آمیز بود.
وزیر حمل و نقل یمن گفت: توقف و معطلی ۳۰۰ روزه کالاها در جیبوتی باعث از بین رفتن کالاها و تحمیل خسارت تاخیر به شهروندان میشد.
قحیم افزود: آنچه امروز وارد بندر الحدیده میشود بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ کانتینر نیست درحالیکه در گذشته به طور سالانه ۳۰۰ هزار کانتینر وارد این بندر میشد.
او اضافه کرد: عربستان از ۱۲ سال پیش تاکنون از ورود دارو، کود و تجهیزات سنگین به یمن جلوگیری میکند.
قحیم اظهار کرد: در صورتی که کشتیها بخواهند وارد بندر الحدیده شوند، عربستان برای آنها پیام تهدید ارسال میکند.