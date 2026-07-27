سی‌ ان‌ ان در گزارشی با اشاره به شکاف عمیق در آمریکا درباره ایران تأکید کرد: جنگ علیه ایران، به جناحی‌ترین جنگ تاریخ معاصر آمریکا تبدیل شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سی ان ان در گزارشی اعلام کرد: در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از کنگره درخواست کرده است، ده‌ها میلیارد دلار برای تأمین هزینه جنگ این کشور با ایران اختصاص دهد، دموکرات‌های کنگره پیامی صریح، قاطع و از نظر تاریخی کم‌سابقه به او داده‌اند: «خیر.»

در ادامه این گزارش آمده است: عملیات نظامی ترامپ علیه ایران اکنون به حزبی‌ترین جنگ در تاریخ معاصر ایالات متحده تبدیل شده است؛ رویدادی که برای نخستین بار نشان می‌دهد یکی از دو حزب اصلی آمریکا به‌طور کامل حاضر است درخواست‌های رئیس‌جمهور و فرمانده کل نیرو‌های مسلح برای تأمین بودجه دوران جنگ را رد کند.

سی ان ان افزود: دموکرات‌ها برای نخستین بار دست‌کم در یک قرن گذشته، از همان آغاز جنگ، به‌طور یکپارچه در مخالفت با این جنگ صف‌آرایی کرده‌اند. آنها از حمایت از اختصاص بودجه بیشتر خودداری می‌کنند، به‌صورت جمعی به طرح‌هایی رأی می‌دهند که خواستار خروج نیرو‌های آمریکایی از این جنگ است و حتی در اعتراض، لایحه گسترده‌تری درباره سیاست‌های پنتاگون را نیز رد می‌کنند؛ لایحه‌ای که بخش عمده مفاد آن اساساً ارتباطی با این جنگ ندارد و از جمله شامل بندی برای افزایش حقوق نیرو‌های نظامی نیز می‌شود.

در این گزارش تصریح شده است: این تحول، تغییری سیاسی و بنیادین نسبت به سال‌های گذشته به شمار می‌رود؛ دورانی که دموکرات‌ها معمولاً از بیم متهم شدن به عدم حمایت از نیرو‌های نظامی در میانه یک درگیری، از مخالفت آشکار با جنگ پرهیز می‌کردند. اما قانون‌گذاران این حزب اکنون معتقدند افکار عمومی آمریکا، از جمله رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه، با آنها هم‌نظر هستند و حمایت حزب جمهوری‌خواه از این جنگ، در آستانه انتخابات ماه نوامبر، به یکی از خطوط اصلی تمایز و تقابل سیاسی میان دو حزب تبدیل خواهد شد.

رهبران جمهوری‌خواه از این موضع به‌شدت خشمگین هستند. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، خودداری دموکرات‌ها از تأمین بودجه پنتاگون را «شرم‌آور» توصیف کرده است؛ به‌ویژه در شرایطی که نگرانی‌هایی درباره کاهش ذخایر مهمات وجود دارد و دولت نیز برای تأمین هزینه عملیات نظامی در ایران، درخواست نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار بودجه اضطراری اضافی ارائه کرده است.

مخالفت دموکرات‌ها با این جنگ دلایل متعددی دارد. این حزب در مجموع اکنون نسبت به مداخله‌های خارجی بدبین‌تر شده و همدلی بسیار کمتری با اسرائیل، شریک اصلی آمریکا در قبال ایران، دارد. افزون بر این، دموکرات‌ها نسبت به ترامپ نیز بی‌اعتمادتر از گذشته هستند؛ به‌ویژه در مقایسه با آخرین دولت جمهوری‌خواه در دوران جنگ. آنها همچنین از نحوه مدیریت تقریباً همه جنبه‌های جنگ با ایران از سوی ترامپ به‌شدت خشمگین هستند.

این گزارش همچنین با استناد به نتایج یک نظرسنجی اعلام کرد فقط ۲۹ درصد آمریکایی‌ها از ادامه جنگ حمایت می‌کنند و حتی برخی جمهوری‌خواهان نیز عملکرد ترامپ را در این جنگ زیر سؤال برده‌اند

همچنین نتایج نظرسنجی جدید شبکه سی‌بی‌اس نیوز نشان می‌دهد اکثریت آمریکایی‌ها جنگ علیه ایران را سخت‌تر از پیش‌بینی‌های دونالد ترامپ می‌دانند و پایان آن را خواستار هستند.

شبکه سی‌بی‌اس نیوز به نقل از نظرسنجی مشترک با مؤسسه یوگاو گزارش داد ۷۰ درصد آمریکایی‌ها معتقدند جنگ علیه ایران دشوارتر از پیش‌بینی رئیس‌جمهور این کشور بوده است.

بر اساس این نظرسنجی، ۵۸ درصد احساس «عدم قطعیت» و ۵۷ درصد احساس «ناامیدی» از این جنگ دارند و فقط ۱۹ درصد ابراز خوش‌بینی کرده‌اند.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد بیشتر آمریکایی‌ها پایان جنگ را ترجیح می‌دهند و معتقدند دونالد ترامپ واقعیت‌های جنگ را بهتر از آنچه هست، جلوه می‌دهد. همچنین ۸۳ درصد جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله نیز پایان جنگ علیه ایران را خواستار هستند.