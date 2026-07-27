نظامیان و شهرک نشین‌های صهیونیست به مناطقی در کرانه باختری و اطراف قدس اشغالی یورش بردند.

یورش نظامیان صهیونیست به قدس و کرانه باختری

یورش نظامیان صهیونیست به قدس و کرانه باختری

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه قلندیا و شهرک حزما در شمال و شهرک مخماس در شرق قدس اشغالی یورش بردند.

نظامیان صهیونیست در یورش به قلندیا تیراندازی کردند و یک جوان فلسطینی زخمی شد.

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی همچنین به شهر جنین در شمال کرانه باختری و شهرک عرابه در غرب جنین و شهرک بریزیت در شمال رام الله یورش برده و در مناطقی از آنها مستقر شده‌اند.

شهرک نشین‌های صهیونیست نیز به روستای الطیبه در شرق رام الله یورش برده و گروهی دیگر از آنها نیز مسیر میدان قدومیم در شرق قلقیلیه را مسدود کرده‌اند.