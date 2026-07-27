معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پیامی نوشت: آمریکا دیوان کیفری بین‌المللی را به‌دلیل تعقیب نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی تهدید کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آقای غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پیامی در فضای مجازی نوشت:

" نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، که با حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی روبه‌روست، از وعده وزیر خارجه آمریکا برای اقدام علیه این نهاد خبر داده است.

آمریکایی‌ها دیوان را «فاسد» می‌خوانند، زیرا جرأت کرده جنایتکار مطلوب واشنگتن را تحت تعقیب قرار دهد."