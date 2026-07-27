روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی هشدار داد: آتش‌بس در یمن در حال فروپاشی است و این موضوع، فشار مضاعفی بر بازار‌های جهانی انرژی وارد خواهد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در گزارش وال استریت ژورنال آمده است: عربستان سعودی و انصارالله یمن حملات متقابلی را علیه یکدیگر انجام می‌دهند و با تشدید تنش‌ها، فشار تازه‌ای را بر بازار‌های جهانی انرژی وارد کرده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: افزایش موج حملات تلافی‌جویانه میان عربستان سعودی و انصارالله یمن تهدیدی برای شکستن آتش‌بس شکننده‌ای است که از چهار سال پیش پابرجا بوده است.

بر اساس این گزارش، بازگشت جنگ تمام عیار میان عربستان سعودی و انصارالله یمن، فشار مضاعفی بر بازار‌های جهانی انرژی که پیش از این به دلیل تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و اختلال در عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز تحت فشار قرار داشت، وارد خواهد کرد.

همزمان محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، گفت: تنگه باب المندب به طور کامل به روی کشتیرانی عربستان بسته شده است.

البخیتی در گفت‌و‌گو با شبکه المنار اضافه کرد: به صلاح آمریکا نیست که در کنار عربستان خودش را در جنگ با یمن درگیر کند.

وی افزود: اگر آمریکا خود را در جنگ یمن درگیر کند، این فرصت مناسبی در اختیار ما قرار می‌دهد که به آنها ضربه بزنیم.

البخیتی تصریح کرد: افزایش تنش را با افزایش تنش و درگیری پاسخ خواهیم گفت و کشور‌های محور مقاومت، آماده رویارویی با رژیم صهیونیستی هستند.