مرکز فلسطینی دفاع از اسیران از بازداشت بیش از ۱۲۰ فلسطینی در کرانه باختری، در دو روز گذشته، به دست نظامیان رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این مرکز اعلام کرد: موج بازداشت‌ها عمدتاً در نابلُس، طولکرم و الخَلیل متمرکز بوده و با یورش به منازل، ایجاد رعب و وحشت، تخریب خانه‌ها، بازجویی میدانی و ضرب‌وشتم شهروندان همراه بوده است.

در این گزارش همچنین آمده است چند عملیات یورش با همراهی شهرک‌نشینان مسلح و تحت حمایت مستقیم نظامیان رژیم صهیونیستی انجام شده است.

مرکز فلسطینی دفاع از اسیران این اقدامات را نقض آشکار حقوق بشردوستانه بین‌المللی دانست و تأمین فوری حمایت بین‌المللی از فلسطینیان و پایان دادن به جنایات رژیم اشغالگر را خواستار شد.