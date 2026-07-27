به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود که به دفتر نماینده تجاری آمریکا مأموریت داده شده است تا بر بیشتر واردات از برزیل، تعرفه‌ای ۲۵ درصدی اعمال کند.

رئیس‌جمهور برزیل در مقاله‌ای برای روزنامه واشینگتن پست نوشت: «تعرفه‌های جدید، علاوه بر ناعادلانه بودن، یک اشتباه راهبردی است، زیرا به اقتصاد آمریکا و مشارکت دوجانبه واشینگتن و برازیلیا آسیب خواهد زد.»

لولا دا سیلوا با اشاره به اینکه برخی بخش‌های تولیدی در آمریکا به منابع برزیلی وابسته‌اند، تأکید کرد: «در پی این اقدام، قیمت مواد غذایی، کفش، منسوجات، مبلمان، قطعات خودرو و بسیاری از کالا‌های دیگر افزایش یافته و برای مصرف‌کنندگان آمریکایی گران‌تر خواهد شد.»

او افزود: «آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب نیازی به گشت‌زنی ناو‌های هواپیمابر در آب‌های خود یا اعمال تعرفه‌های گمرکی تنبیهی ندارند. آنچه ما کم داریم، شرکای قابل‌اعتماد و پیش‌بینی‌پذیر است. در حالی که آمریکا بازار خود را می‌بندد، کشور‌های دیگر به عنوان جایگزین ظاهر شده‌اند و دستور کار‌های مثبتی را ارائه می‌دهند که توسعه اقتصادی و اجتماعی را تقویت می‌کند.»