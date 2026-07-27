برخی از نماینده کنگره آمریکا با تاکید بر اینکه تجاوز علیه ایران برخلاف قانون اساسی و قوانین بین‌المللی است، خواستار پایان هرچه سریع تر این جنگ شکست خورده شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سناتور برنی سندرز در یک مصاحبه گفت: جنگ علیه ایران برخلاف قانون اساسی آمریکا و قوانین بین‌المللی است و هرگز نباید شروع می‌شد.

این سناتور آمریکایی در ادامه با اشاره به اثرات ویرانگر اقتصادی که تجاوز علیه ایران برای ایالات متحده به دنبال داشته است، خاطرنشان کرد: کاری که باید انجام دهیم این است که با ایرانی‌ها مذاکره کنیم و به این جنگ و ویرانی اقتصادمان که باعث افزایش قیمت بنزین و سایر کالا‌ها شده است، پایان دهیم.

سندرز با انتقاد از اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان تصریح کرد: ما نباید به درگیر شدن در جنگ‌های نسل‌کشی اسرائیل در غزه یا مشارکت در تخریب لبنان ادامه دهیم.

این سناتور دموکرات آمریکایی پیش‌تر در پیامی با محکوم کردن از سرگیری حملات تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده بود: به جنگ علیه ایران پایان دهید.

سندرز در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: از سرگیری جنگ بدون دلیل و اشتباه ترامپ علیه ایران، آمریکا را قوی‌تر نخواهد کرد.

او افزود: این جنگ جان افراد بیشتری را خواهد گرفت و پول مالیات‌دهندگان بیشتری را هدر خواهد داد.

این سناتور آمریکایی در ادامه با اشاره به اینکه دونالد ترامپ آمریکا را به دلایل واهی و دروغین درگیر جنگ با ایران کرد، یادآور شد: در حالی که هنوز حتی یک ماه از اعلام آتش‌بس با ایران نگذشته، ترامپ اعلام کرده که این آتش‌بس پایان یافته است.

مارک کِلی، سناتور دموکرات آمریکایی هم جنگ دولت ترامپ علیه ایران را شکست‌خورده و فاقد راهبرد مشخص توصیف کرد.

او گفت: دولت ترامپ بدون هدف راهبردی وارد این جنگ شده، اهداف آن مدام تغییر کرده و ادامه درگیری، فشار اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی مردم آمریکا را در پی داشته است.

در ادامه انتقادها، توماس مَسی، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، نیز گفت: آمریکا در این جنگ تضعیف شده و قربانی خواسته‌های رژیم اسرائیل شده است.

ماسی در ادامه این پستش که در واکنش به گزارش‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی پیرامون تحلیل رفتن شدید ذخایر مهمات و موشکی ایالات متحده به دلیل جنگ متجاوزانه علیه ایران منتشر کرد تصریح ساخت: «دولت ترامپ باعث تهی شدن پدافند‌های موشکی ما، خالی شدن ذخایر نفتی ما و قربانی شدن مردان و زنان ما شد.»

ماسی در ادامه این انتقاداتش همچنین نوشت: «این دولت باعث تورم شدید در قیمت کالا‌های مصرفی در آمریکا شد، بدهی کشور ما را شدیدا افزایش داد و نیاز‌های داخلی ما را نادیده گرفت.»

این قانونگذار جمهوریخواه در خاتمه این پستش با برجسته ساختن نقش رژیم صهیونیستی در جنگ‌افروزی علیه ایران تاکید کرد: «همه این اتفاقات به خاطر اسرائیل روی دادند.»

کریس وَن هولِن، سناتور دموکرات، هم تأکید کرد آمریکا هرگز نباید وارد این جنگ بی‌معنا می‌شد و باید هرچه سریع‌تر به آن پایان دهد.

او افزود با توقف عملیات نظامی آمریکا، تنگه هرمز دوباره باز خواهد شد.