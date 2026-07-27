طرح گاز رسانی به‌روستای سخت گذر مرگسر الیگودرز به بهره‌برداری رسید.

گاز رسانی به‌روستای مرگسر الیگودرز لرستان

گاز رسانی به‌روستای مرگسر الیگودرز لرستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ با تلاش مسئولان نظام جمهوری اسلامی،مردم دهستان سخت گذر مرگسر منطقه ی زز و ماهرو شهرستان الیگودرز از نعمت گاز بهره مند شد.

نماینده مردم شهرستان الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفت: با گاز رسانی به روستای مرگسر ۲۰۰ خانوار از نعمت گاز بهره مند شدند.

حمید رضا گودرزی افزود:امسال ۳۲ کیلومتر مسیر این منطقه ی سخت گذر در شهرستان الیگودرز با اعتباری بیش از ۳۵ میلیارد تومان لوله گذاری شده است.