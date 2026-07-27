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طرح گاز رسانی بهروستای سخت گذر مرگسر الیگودرز به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ با تلاش مسئولان نظام جمهوری اسلامی،مردم دهستان سخت گذر مرگسر منطقه ی زز و ماهرو شهرستان الیگودرز از نعمت گاز بهره مند شد.
نماینده مردم شهرستان الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفت: با گاز رسانی به روستای مرگسر ۲۰۰ خانوار از نعمت گاز بهره مند شدند.
حمید رضا گودرزی افزود:امسال ۳۲ کیلومتر مسیر این منطقه ی سخت گذر در شهرستان الیگودرز با اعتباری بیش از ۳۵ میلیارد تومان لوله گذاری شده است.