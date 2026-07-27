در اختتامیه رویداد استارتاپی نواتک، ۱۰ تفاهم‌نامه میان شرکت فن‌آوا و تیم‌های استارتاپی امضا شد تا مسیر توسعه، جذب سرمایه و دریافت خدمات شتاب‌دهی برای این تیم‌ها هموار شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در آئین اختتامیه رویداد استارتاپی نواتک ۱۰ تفاهم‌نامه میان شرکت فن آوا و تیم‌های استارتاپی حاضر در این رویداد به امضا رسید تا زمینه برای ورود این تیم‌ها به مرحله توسعه، جذب سرمایه و بهره‌مندی از خدمات شتاب‌دهی فراهم شود.

در مرحله پایانی رویداد استارتاپی نواتک تیم‌هایی که پس از توسعه نمونه اولیه محصول خود به حداقل محصول قابل ارائه (MVP) رسیده بودند، وارد فاز جدیدی از تعامل با سرمایه‌گذاران شدند.

بر این اساس پس از برگزاری جلسات تخصصی میان تیم‌های استارتاپی و نمایندگان شرکت فن آوا به عنوان سرمایه‌گذار اصلی رویداد، زمینه‌های همکاری و سرمایه‌گذاری ر روی طرح‌های منتخب بررسی شد و در نهایت ۱۰ تیم موفق شدند تفاهم‌نامه اولیه همکاری با این شرکت را امضا کنند.

این تفاهم‌نامه‌ها در آئین اختتامیه و رویداد دمودی نواتک رونمایی شد. هدف از این تفاهم‌نامه‌ها، ورود تیم‌ها به مرحله مذاکرات تخصصی‌تر درباره جزئیات همکاری، نحوه سرمایه‌گذاری، خدمات پشتیبان و همچنین بررسی میزان سهام قابل واگذاری در ادامه مسیر است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، خدمات پیش‌بینی‌شده از سوی فناوا برای تیم‌های منتخب شامل خدمات شتاب‌دهی، منتورینگ اختصاصی، فضای کار، مشاوره حقوقی، زیرساخت‌های فنی، تسهیلات مالی و توسعه بازار است.

در بخش مالی نیز مقرر شده است متناسب با ظرفیت و نیاز تیم‌ها، تسهیلاتی از ۵۰۰ میلیون تومان تا ۱۰ میلیارد تومان در اختیار استارتاپ‌ها قرار گیرد.

همچنین بسته‌های سرمایه‌گذاری فن آوا نیز تا سقف ۱۰ میلیارد تومان برای تیم‌های دارای ظرفیت رشد در نظر گرفته شده است.

علاوه بر فن آوا سرمایه‌گذاران دیگری نیز از طریق شبکه ارتباطی برگزارکننده رویداد با تیم‌های حاضر وارد مذاکره شدند. در این چارچوب برخی شرکت‌ها و بازو‌های سرمایه‌گذاری شرکتی (CVC) نیز علاقه‌مندی خود را برای بررسی طرح‌ها و آغاز مذاکرات سرمایه‌گذاری اعلام کردند.

برگزارکنندگان نواتک اعلام کردند تفاهم‌نامه‌های امضاشده در این مرحله، ماهیتی اولیه دارد و قرار است پس از رویداد، مذاکرات تکمیلی میان تیم‌ها و سرمایه‌گذاران برای نهایی‌سازی مدل همکاری، نحوه حمایت و جزئیات سرمایه‌گذاری ادامه یابد.

رویداد نواتک به همت شرکت دانش بنیان کوئرا و با هدف شناسایی، توانمندسازی و اتصال تیم‌های استارتاپی به سرمایه‌گذاران و بازیگران اصلی زیست‌بوم نوآوری برگزار شده است.