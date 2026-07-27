کارکنان گمرک بوشهر در روزهای سخت جنگ، سنگر خدمت را رها نکردند
ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: در ایام جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی، گمرک بوشهر با تداوم فعالیتهای شبانهروزی و با وجود بمبارانهای روزانه، اجازه توقف چرخه اقتصاد و تأمین مایحتاج مردم را نداد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علی سلیمانی در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان بوشهر با اشاره به عملکرد این مجموعه در ایام جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی، اظهار کرد: در ۴۰ روز جنگ تحمیلی رمضان، در مجموع بیش از ۲۰۱ هزار تن کالا توسط حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ حامل از گمرکات استان بوشهر خارج شده است.
وی افزود: از این میزان، ۴ هزار حامل مربوط به کالاهای اساسی بوده که وزن آنها بالغ بر ۸۳ هزار تن است و این موضوع نشان میدهد ۴۲ درصد حجم واردات در دوره جنگ به کالاهای اساسی اختصاص داشته است.
ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر عنوان کرد: بیشترین سهم واردات کالاهای اساسی مربوط به برنج بوده که وزنی بالغ بر ۶۷ هزار تن داشته و ۳۴ درصد از کل واردات استان را شامل میشود. همچنین سایر اقلام اساسی وارداتی شامل انواع حبوبات، لاستیک، دانههای روغنی، چای و ملزومات پزشکی بوده است.
وی تصریح کرد: در این دوره همچنین ۳۰۲ دستگاه خودروی سواری و ۷۳ دستگاه ماشینآلات راهسازی از گمرک ترخیص شد و ۴۸۰ فروند شناور سنتی (لنج) نیز تخلیه گردید.
به گفته سلیمانی، میانگین روزانه اظهارنامهها در دوره جنگ نیز در رویه واردات ۹۸ فقره و در رویه صادرات ۲۱ فقره بوده است.
ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر با قدردانی از تلاش کارکنان این مجموعه، گفت: کارکنان گمرک بوشهر با روحیهای جهادی، باوجود بمبارانهای روزانه، لحظهای فعالیت را متوقف نکردند تا چرخ اقتصاد کشور و تأمین مایحتاج مردم همچنان در حرکت بماند.