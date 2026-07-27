کارکنان گمرک بوشهر در روز‌های سخت جنگ، سنگر خدمت را رها نکردند

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: در ایام جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی، گمرک بوشهر با تداوم فعالیت‌های شبانه‌روزی و با وجود بمباران‌های روزانه، اجازه توقف چرخه اقتصاد و تأمین مایحتاج مردم را نداد.