صیانت از اشتغال، سنگر مقاوم ما در برابر تلاطم‌های اقتصادی است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با تاکید بر اینکه حفظ اشتغال موجود، راهبرد اصلی دولت در مواجهه با جنگ اقتصادی است، گفت: صیانت از بنگاه‌های اقتصادی، نه تنها یک تکلیف، بلکه یک رسالت ملی برای حفظ پایداری جامعه کار و تولید است.