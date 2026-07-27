صیانت از اشتغال، سنگر مقاوم ما در برابر تلاطمهای اقتصادی است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با تاکید بر اینکه حفظ اشتغال موجود، راهبرد اصلی دولت در مواجهه با جنگ اقتصادی است، گفت: صیانت از بنگاههای اقتصادی، نه تنها یک تکلیف، بلکه یک رسالت ملی برای حفظ پایداری جامعه کار و تولید است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مرتضی پروانه در نشست راهبردی حمایت از واحدهای اقتصادی، با اشاره به شرایط دشوار ناشی از فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: دولت با ابلاغ بستههای حمایتی در حوزههای بیمهای، مالیاتی و بانکی، تمام توان خود را برای پشتیبانی از کارفرمایان و کارگران به کار گرفته است. اجرای دقیق و هوشمندانه این بسته ها، ضرورتی است که میتواند تاب آوری کسب و کارهای استان را در برابر تلاطمهای اخیر به حداکثر برساند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با تشریح مصوبات نشست کمیته صیانت از اشتغال استان (به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار)، افزود: یکی از اقدامات کلیدی ما، نظارت بر اثربخشی تسهیلات حمایتی در شرایط جنگ اقتصادی است. بر این اساس مقرر شد فهرست واحدهایی که از این تسهیلات بهرهمند شدهاند، جهت انطباق با شاخصهای اشتغال و اطمینان از تعدیل نکردن نیرو، به سازمان تامین اجتماعی منعکس شود. هدف ما از این پایش، اطمینان از این امر است که حمایتهای دولتی به طور مستقیم در خدمت پایداری اشتغال و حفظ کرامت کارگران قرار گیرد.
پروانه در ادامه با نگاهی حمایتی به مشکلات نقدینگی بنگاهها، گفت: ما در کنار کارفرمایان هستیم. مقرر شد فهرست واحدهایی که در پرداخت حق بیمه با چالش نقدینگی مواجه هستند، از سوی سازمان تامین اجتماعی احصا شده و به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارجاع داده شود. این اقدام با هدف معرفی واحدهای مذکور به چرخه طرحهای حمایتی دولت صورت میگیرد تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی، از فشار بر تولید کاسته شده و مانع از هرگونه تعدیل نیروی ناخواسته شویم.
وی بر ضرورت داده محوری در جلسههای آینده تاکید کرد و گفت: برای اتخاذ تصمیمهای دقیق و گره گشا، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند مشکلات واحدهای زیرمجموعه خود را به صورت تجزیه و تحلیل آماری در جلسه آتی ارائه کنند. این رویکرد به ما کمک میکند تا با شناخت دقیق گلوگاه ها، راهکارهای عملیاتی تری برای خروج از چالشها تدوین کنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر تصریح کرد: صیانت از اشتغال، خط مقدم ماست. تمام ظرفیتهای این اداره کل برای تقویت پیوند میان دولت و بخش خصوصی و همچنین حمایت هم جانبه از تولیدکنندگان و نیروهای کار بوشهری به کار گرفته خواهد شد تا با وحدت رویه، از این مرحله دشوار نیز با سربلندی عبور کنیم.