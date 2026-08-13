به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ استان زنجان دارای یک میلیون و ۱۳۷ هزار و ۶۰ هکتار مرتع است، اما وسعت این عرصه‌های طبیعی در مقایسه با گذشته رو به کاهش است

در این میان، شهرستان طارم بیش از دیگر مناطق استان با مشکل تخریب و تصرف اراضی ملی روبه‌روست.

این شهرستان ۱۸۱ هزار هکتار جنگل و مرتع دارد و به‌دلیل اهمیت منابع طبیعی خود، از مناطق حساس استان به شمار می‌رود.

بر اساس آمارها، در سال گذشته بیش از ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی از دست متصرفان خارج و به منابع طبیعی بازگردانده شد.