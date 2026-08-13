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رییس اداره منابع طبیعی طارم از مردم خواست هرگونه تصرف در مراتع شهرستان طارم را بهصورت شبانهروزی از طریق تماس با سامانه ۱۵۰۴ گزارش دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ استان زنجان دارای یک میلیون و ۱۳۷ هزار و ۶۰ هکتار مرتع است، اما وسعت این عرصههای طبیعی در مقایسه با گذشته رو به کاهش است
در این میان، شهرستان طارم بیش از دیگر مناطق استان با مشکل تخریب و تصرف اراضی ملی روبهروست.
این شهرستان ۱۸۱ هزار هکتار جنگل و مرتع دارد و بهدلیل اهمیت منابع طبیعی خود، از مناطق حساس استان به شمار میرود.
بر اساس آمارها، در سال گذشته بیش از ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی از دست متصرفان خارج و به منابع طبیعی بازگردانده شد.