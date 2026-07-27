به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی گفت : در راستای اجرای طرح مبارزه با احتکار کالا، و به دنبال دریافت خبری مبنی بر نگهداری مقدار قابل توجهی کاشی و سرامیک در انبار یک واحد صنفی در بخش مرکزی شهرستان رودسر بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از اطمینان از صحت موضوع ضمن هماهنگی با مقام قضائی به همراه کارشناسان اداره صمت رودسر به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازدید از این مکان ۵ هزار متر کاشی و سرامیک احتکار شده به وزن تقریبی ۱۲۰ تن و بدون ثبت در سامانه انبار‌ها کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رودسر با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: متهم ۴۶ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.