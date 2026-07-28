به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ عادل کاظمی گفت: طرح ملی و جهادی «مهتاب» با هدفگذاری دقیق روی مدیریت هوشمند تلفات، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه توزیع همزمان با سراسر کشور و با حضور اکیپ‌های اجرایی و عملیاتی توزیع برق در استان برگزار می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: این طرح با هدف ارتقای بهره‌وری و صیانت از حقوق عامه و مشترکان قانون‌مدار به ابتکار شرکت توانیر طراحی شده و در این طرح با به‌کارگیری تمام توان فنی و نظارتی، برنامه‌های راهبردی صیانت از انرژی را به صورت مستمر تا پایان دوره اوج تابستان دنبال می‌شود.

کاظمی با تاکید براین‌که با تلاش جهادی همکاران ما در سراسر استان، تنها در جریان این مانور یک‌روزه، اقدامات بسیار اثربخشی در حوزه کنتور‌ها و انشعاب‌های غیرمجاز انجام شد گفت: در این راستا، ۵۱ فقره کنتور جدید نصب و ۳۱ کنتور معیوب تعویض شد که تعویض همین کنتور‌های معیوب، منجر به احیای ۶۲ هزار کیلووات‌ساعت انرژی هدر رفته در شبکه شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق زنجان با اشاره به قاطعیت این شرکت در برخورد با دستکاری‌های تجهیزات اندازه‌گیری افزود: در بخش مقابله با تخلفات فنی، ۲۸ مورد دستکاری کنتور شناسایی و رفع اثر شد و همچنین ۵۵ فقره انشعاب برق غیرمجاز که علاوه بر آسیب به بیت‌المال، ایمنی شبکه را به خطر می‌انداختند، جمع‌آوری شدند و برآیند این اقدامات ضربتی، احصای ۹۹۷هزار کیلووات‌ساعت انرژی و کاهش ۳۰۶ کیلوواتی توان مصرفی غیرمجاز در شبکه استان بود.

کاظمی با تشریح جزییات پایش و تست لوازم اندازه‌گیری در بخش‌های مختلف افزود: برای اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات و جلوگیری از هدررفت انرژی، در این مانور ۴۴ مورد تست لوازم اندازه‌گیری دیماندی، ۱۱۰ مورد تست عادی و ۵۵ مورد تست بخش کشاورزی انجام شد.

وی افزود: همچنین با هدف بهینه‌سازی مصرف در اماکن عمومی و مذهبی، همکاران ما نسبت به تست و بازرسی برق ۳۸ مسجد و مرکز مذهبی اقدام کردند. افزون بر این، جهت کنترل و مدیریت بار مصرفی، ۳۶ عدد فیوز محدودکننده در نقاط هدف نصب شد.

کاظمی گفت: بخش مهمی از مانور سیزدهم مهتاب، تمرکز بر مصادیق بدمصرفی بود، در این بخش ۲۲ بازدید میدانی انجام شد که منجر به شناسایی ۷ مورد بدمصرفی شدید و صدور ۸ مورد اخطاریه قطع برق برای مشترکان متخلف شد.

وی در ادامه با اشاره به پایش بخش‌های اداری و تجاری افزود: در همین راستا، ۱۰ مورد بازدید از ادارات و دستگاه‌های دولتی، ۱۲ مورد بازدید از مجتمع‌های تجاری و پاساژ‌ها و ۲ مورد بازدید از مجتمع‌های بین‌راهی صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق زنجان در پایان ضمن قدردانی از همراهی مشترکان استان، از عموم مردم خواست تا در این طرح جهادی، حامی صنعت برق باشند.

وی گفت: شهروندان می‌توانند با گزارش هرگونه استفاده غیرمجاز از برق یا دستکاری کنتور از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ و همچنین گزارش استخراج غیرمجاز رمزارز از طریق سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱، در حفظ این سرمایه اجتماعی، صنعت برق را یاری کنند.