زبان جهانی طنز تصویری یا همان کارتون‌های سیاسی و اجتماعی، در دنیای امروز، دیگر تنها یک هنر نیست، بلکه به تنهایی به عنوان یک رسانه‌ی مستقل، قدرتمند عمل می‌کند. در تقاطعِ هنر و خبر، گاه، یک «خط و نقشِ گویا» بسیار فراتر از هزاران صفحه تحلیل و تفسیر خبری مکتوب، سخن می‌گویند. در گزارش ویژه «کاریکاتورِ خبری روز» این هفته، جایگاه تحول‌آفرین کاریکاتور را در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی، به عنوان دیده‌بانِ تصویریِ تحولات جهانی، را مرور میکنیم تا دریابیم چرا هنر کاریکاتور و کارتون، امروزه به یکی از ستون‌های اصلی تحلیل رسانه‌ای تبدیل شده است. در فضای رسانه‌های نوین و خبرگزاری‌های پیشرو، از کاریکاتور برای انتقال سریع و تأثیرگذار و ساده اخبار، استفاده می‌کنند. این هنر بی نظیر، در عین سادگی، قادر است عمیق‌ترین مفاهیم اعم از سیاسی یا اجتماعی را به سادگی به مخاطب خود منتقل کند. زبان جهانی طنز تصویری (کاریکاتور) یکی از قدرتمندترین، سریع‌ترین و مؤثرترین ابزار‌های انتقال پیام در عصر حاضر است که مرز‌های زبانی، فرهنگی و سیاسی را درنوردیده و مخاطبان گسترده‌ای را، در سراسر جهان، به خود جلب می‌کند. تحلیل‌های جدید از نقش کارتون‌های اجتماعی و کاریکاتور‌های سیاسی در رسانه‌های جهان نشان می‌دهد که وقتی که گزارش‌های تحلیلی طولانی در شلوغی فضای مجازی گم می‌شوند، یک کاریکاتور هوشمندانه می‌تواند پیچیده‌ترین بحران‌های سیاسی و اجتماعی را در یک نگاه و یک قاب به تصویر بکشد. این هنرِ فاخر، با زبانی ایجازآمیز و نگاهی نافذ، قادر است لایه‌های پنهانِ واقعیت‌های جهان را آشکار سازد.

عکاس : تهیه گزارش : سهراب سیدجمالی