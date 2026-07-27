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برداشت موسیر، یکی از محصولات با ارزش و با صرفه اقتصادی بالا و کمآب بر، از ۱۷۰ هکتار زمینهای کشاورزی فریدن آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حسین افشاری کارشناس زراعت جهادکشاورزی فریدن گفت: بیش از ۵۰۰ هکتار از سطح زیرکشت فریدن را گیاهان دارویی تشکیل میدهد که ۱۷۰ هکتار به گیاه موسیر اختصاص دارد و پیش بینی میشود با میانگین عملکرد ۱۲ تن در هکتار، ۲ هزار تن موسیر برداشت و روانه بازار شود.
مدیر جهاد کشاورزی فریدن نیز گفت: موسیر محصولی ارزشمند از خانواده گیاهان دارویی به شمار میرود که امروز به دلیل سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه فریدن، مصرف بهینه آب و ارزش اقتصادی بالا، جایگاه ویژهای در بخش کشاورزی منطقه پیدا کرده است.
اکبر مردانی با اشاره به لزوم تغییر موفق الگوی کشت در مزارع کشاورزی فریدن افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با توجه به ظرفیتهای منطقه ترویج کشت حبوبات، زعفران، گل محمدی و دیگر گیاهان دارویی را در برنامههای خود قرار داده است.