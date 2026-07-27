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در صد و چهل و هشتمین شب از تجمعات ایستادگی و مقاومت ، مردم استان همدان بار دیگر حمایت قاطع خود را از آرمانهای انقلاب و رهبری اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم در خیابانها و میادین دوشادوش یکدیگر با شعارهای کوبنده، خواستار خونخواهی رهبر شهید شدند و خشم و انزجار خود را از جنایت دشمنان فریاد زدند.
در این اجتماعات که با حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در نبرد با آمریکای جنایتکار در مناطق جنوبی کشور همراه بود، جمع منتظران حضرت صاحبالزمان (عج) نماز استغاثه به آن حضرت را اقامه کردند.