در صد و چهل و هشتمین شب از تجمعات ایستادگی و مقاومت ، مردم استان همدان بار دیگر حمایت قاطع خود را از آرمان‌های انقلاب و رهبری اعلام کردند.

تداوم اجتماعات شبانه مردم استان همدان؛ نمادی از صلابت، غیرت و ایستادگی

تداوم اجتماعات شبانه مردم استان همدان؛ نمادی از صلابت، غیرت و ایستادگی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم در خیابان‌ها و میادین دوشادوش یکدیگر با شعار‌های کوبنده، خواستار خونخواهی رهبر شهید شدند و خشم و انزجار خود را از جنایت دشمنان فریاد زدند.

در این اجتماعات که با حمایت از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در نبرد با آمریکای جنایتکار در مناطق جنوبی کشور همراه بود، جمع منتظران حضرت صاحب‌الزمان (عج) نماز استغاثه به آن حضرت را اقامه کردند.