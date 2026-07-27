پخش زنده
امروز: -
در یکصد و چهلوهشتمین شب تجمعات مردمی همدان، آیین گرامیداشت سالگرد شهدای سوباشی و شهدای عملیات مرصاد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این مراسم، حاضران با ادای احترام به شهدای دفاع از میهن، بر ادامه راه مقاومت و پاسداری از امنیت و عزت ایران اسلامی تأکید کردند.
شرکتکنندگان با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در نبرد هرمز، پاسخ جمهوری اسلامی ایران به دشمن را قاطع، بازدارنده و دشمنشکن توصیف کرده و تأکید کردند تکرار خطاهای محاسباتی دشمن، ناشی از زیادهخواهی و نادیده گرفتن اقتدار ایران و حضور مردم در صحنه است.
مردم همدان در پایان با تأکید بر وحدت، مقاومت و پشتیبانی از نیروهای مسلح، اعلام کردند ایران مقتدر در برابر هرگونه تهدید و تجاوز، پاسخی محکم و عبرتآموز خواهد داد.