با اجرای طرح حفاظت از منابع ملی خاک و جلوگیری از تخریب اراضی زراعی، بناهای ساخته شده در ۱۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی بسطام شاهرود حکم تخریب گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ غلامرضا خراسانیان، مدیر امور اراضی سازمان جهااد کشاورزی استان سمنان گفت : این بناها در زمین های کشاورزی مناطق الیکاهی، ابرسج بخش بسطام شهرستان شاهرود ساخته شده بود که با حکم قضایی تخریب و این زمین ها به چرخه تولید بازگردانده شد.

وی افزود: حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، یکی از اولویت‌ها مدیریت جهاد کشاورزی است و عملیات اخیر در منطقه بسطام، بر اساس حکم قضایی و در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی صورت گرفت.

به گفته وی ، شهروندان برای جلوگیری از هرگونه محکومیت قضایی و تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از تخریب بنا، از هرگونه اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی خودداری شود.