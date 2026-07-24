نیویورک تایمز به نقل از یک مقام نظامی آمریکایی اعلام کرد: حدود ۱۰ نیروی زخمی به بیمارستان نظامی در آلمان منتقل شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، یک مقام نظامی آمریکایی به نیویورک تایمز گفت که نزدیک به ۱۰ سرباز آمریکایی که در حملات اخیر ایران دچار جراحات شدید شده بودند، به بیمارستان نظامی آمریکا در آلمان منتقل شدند.

به گفته وی، این افراد بخشی از حدود ۱۰۰ سرباز آمریکایی هستند که از اوایل ماه جولای مجروح شده‌اند.

اذعان به جراحت این نظامیان در حالی است که وزارت جنگ آمریکا مدعی شده بود بیشتر این افراد فقط دچار جراحات خفیف سر شده و پیش‌تر به خدمت بازگشته‌اند.