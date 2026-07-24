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روزنامه واشنگتن پست به نقل از اطلاعاتی که دولت آمریکا در اختیار کنگره قرار داده، گزارش داد که حدود ۲۰۰ نفر از کارکنان دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا اخراج و یا به سمتهای دیگری منتقل شدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این گزارش، دادههای جدید مربوط به تعدیل نیروهایی است که از اول ژوئن انجام شده و نشان میدهد میزان کاهش نیروی انسانی در این نهاد بسیار گستردهتر از آن چیزی است که تاکنون بهطور رسمی از سوی این سازمان یا دولت «دونالد ترامپ» اعلام شده بود.
به نوشته این روزنامه، دفتر مدیر اطلاعات ملی از زمان آغاز دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ، تقریبا نیمی از نیروی کار خود را از دست داده است.
این گزارش میافزاید که یک شخص در کنگره و همچنین فردی مطلع از این موضوع، وقوع این تعدیلها را تایید کردهاند.
طبق این گزارش، مرکز ملی مبارزه با تروریسم وابسته تا حد زیادی از این کاهش نیروها در امان مانده، اما شورای اطلاعات ملی بهشدت تحت تاثیر این تعدیلها قرار گرفته است.
هنوز مشخص نیست چه تعداد از کارکنان در دوران «ویلیام پولت» سرپرست فعلی دفتر مدیر اطلاعات ملی و چه تعداد در دوران «تولسی گابارد» مدیر پیشین این سازمان اخراج شدهاند.
در ماه ژوئن، ترامپ پس از استعفای گابارد بهدلیل ابتلای همسرش به سرطان استخوان، ویلیام پولت را بهعنوان سرپرست دفتر مدیر اطلاعات ملی منصوب کرد.
اندکی بعد، شبکه سیانان گزارش داد که پولت فهرستی از کارکنان را برای اخراج درخواست کرده و تنها چند روز بعد، موج گستردهای از تعدیل نیرو آغاز شد.
ترامپ نیز اعلام کرده است که از سرپرست جدید جامعه اطلاعاتی آمریکا خواسته روند کاهش نیروی انسانی را در سراسر نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده اجرا کند.