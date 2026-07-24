رئیس جمهور اوکراین در اظهاراتی با اشاره به اینکه تمرکز کنونی واشنگتن بر ایران است، از کاهش توجه آمریکا به کی‌یف ابراز نارضایتی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، زلنسکی در کنفرانس خبری مشترک خود با مایکل مارتین نخست‌وزیر ایرلند، گفت که در گفت وگوی تلفنی با استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ و جرد کوشنر داماد و مشاور رئیس جمهور آمریکا، پیشنهاد‌های جدیدی دریافت کرده است.

او افزود: به زودی این پیشنهاد‌ها را بررسی خواهم کرد و پس از آن، واشنگتن برای برگزاری نشست سه جانبه «آمریکا، اوکراین و روسیه» با مسکو ارتباط برقرار خواهد کرد.

رئیس جمهور اوکراین در ادامه خاطرنشان کرد: اگر تصمیم با من بود این نشست را در ماه جاری میلادی برگزار می‌کردیم، اما همه چیز به ما بستگی ندارد.

او افزود: آمریکایی‌ها خواهان برگزاری این نشست هستند، اما نباید فراموش کرد که آمریکا بر ایران متمرکز شده است.

زلنسکی در پایان تصریح کرد: این موضوع برای اوکراین به یک مشکل تبدیل شده است، زیرا تمرکز آمریکا بر ایران، هم در زمینه تامین سامانه‌های ضدبالستیک برای اوکراین و هم از نظر توجه کلی واشنگتن به جنگ در این کشور، تاثیر منفی گذاشته است.

رئیس جمهور اوکراین پیش‌تر اعلام کرده بود که در تلاش برای احیای تلاش‌های دیپلماتیک به منظور پایان دادن به جنگ با روسیه، با استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستاده‌های آمریکا گفت‌و‌گو کرده است.

زلنسکی افزود: صلح، لازم است؛ صلحی با عزت. اوکراین مدت‌هاست که برای آن آماده است.