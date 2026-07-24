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وزیران امور خارجه ۸ کشور عربی و اسلامی تداوم یورش شهرکنشینان و مقامات صهیونیست به حریم مسجدالاقصی را محکوم کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این بیانیه از سوی وزیران امور خارجه امارات، ترکیه، مصر، اردن، اندونزی، پاکستان، عربستان و قطر صادر شده است. این کشورها «تشدید تنشهای اسرائیل در مسجدالاقصی بهویژه تداوم یورشهای گسترده شهرکنشینان به مسجدالاقصی با هدایت وزرای تندروی اسرائیلی و تحت حمایت نیروهای پلیس، برافراشتن پرچمشان در صحنهای آن، نصب دو چادر و دیگر اقدامات تحریکآمیز» را با شدیدترین لحن محکوم کردند.
این وزیران تأکید کردند که «این اقداماتِ تنشزا غیرقابلقبول بوده و نقض فاحش حقوق بینالملل، قطعنامههای مرتبط سازمان ملل، و وضعیت تاریخی و حقوقی موجود در اماکن مقدس قدس شرقی اشغالی محسوب میشود.»
این وزرا هشدار دادند که این اقدامات تحریکآمیز، آتش کینه و افراطگرایی را شعلهور کرده و تلاشهای معطوف به دستیابی به صلح عادلانه و پایدار بر مبنای راهکارِ دو دولتی را مختل میکند.
در ادامه این بیانیه آمده است: «محدودیتهای اعمالشده بر دسترسی به بخش قدیمی قدس و اماکن عبادی آن، در کنار محدودیتهای تبعیضآمیز و خودسرانه برای دسترسی به سایر اماکن عبادی در بخش قدیمی شهر، نقض فاحش حقوق بینالملل، از جمله حقوق بینالملل بشردوستانه و تلاشی غیرقانونی برای تغییر وضعیت تاریخی و حقوقی موجود است.» وزرا تأکید کردند که رژیم صهیونیستی هیچ حاکمیتی بر قدس اشغالی یا اماکن مقدس اسلامی و مسیحی آن ندارد.
وزرا بر مخالفت قاطع خود با هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت تاریخی و حقوقی موجود در قدس و اماکن مقدس اسلامی و مسیحی آن تأکید کردند. آنها همچنین بر نقش ویژه قیمومیت تاریخی اردن در این زمینه تأکید کردند.
وزرای خارجه هشت کشور از رژیم صهیونیستی «به عنوان قدرت اشغالگر خواستند تا فوراً محدودیتهای اعمالشده برای دسترسی به بخش قدیمی قدس را لغو کرده و از مانعتراشی در مسیر رسیدن نمازگزاران مسلمان به مسجدالاقصی خودداری نماید.»
آنها همچنین از جامعه جهانی خواستند تا با اتخاذ موضعی قاطع، اسرائیل را ملزم به توقف نقضهای مستمر و اقدامات غیرقانونیاش علیه اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در قدس، و نیز تعرض به حرمت این مقدسات نماید.