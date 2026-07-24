معاون وزیر خارجه کوبا در واکنش به تهدیدات و تحریم‌های آمریکا تاکید کرد: سناریوی تسلط بر هاوانا که در ذهن واشنگتن است نه آسان است و نه قابل قبول.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کارلوس فرناندز د کاسیو در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره گفت: مشکل آمریکا این است که می‌خواهد بر ملت ما مسلط شود و سرنوشت آن را تعیین کند، اما این قابل قبول نیست.

او اضافه کرد: اقدام نظامی آمریکا علیه کوبا یک اقدام کاملا غیرمسئولانه است.

د کاسیو گفت: اگر مجبور شویم به تنهایی از خودمان دفاع خواهیم کرد هرچند که روابط خوبی با برخی کشور‌ها داریم.

میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا پیش‌تر در اظهاراتی با بیان اینکه سیاست محاصره و فشار حداکثری آمریکا علیه هاوانا نسل‌کشی و جنایت است، تاکید کرد: کوبا به مسیر خود ادامه خواهد داد.

دیاز کانل در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به تشدید محاصره اقتصادی و انرژی کوبا گفت: ایالات متحده با اعمال مجازات جمعی علیه مردم کوبا، به دنبال شکستن اراده دولت این کشور است.

او افزود: محاصره کنونی کوبا طولانی‌ترین محاصره اعمال‌شده علیه یک کشور در جهان است.

رئیس‌جمهور کوبا همچنین با اشاره به اینکه در ۶ ماه گذشته فقط یک کشتی سوخت از روسیه به کوبا رسیده است، تصریح کرد: فشار آمریکا بر شرکت‌های خارجی موجب خروج تعداد قابل توجهی از آنها از کوبا شده و فرآیند‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی در این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

دیاز کانل در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا می‌تواند ظرفیت عمل کوبا را محدود کند، خاطرنشان کرد: محاصره‌ها نمی‌توانند مانع از سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت کوبا برای اداره این کشور و پیشبرد اهدافش شود.

او افزود: بازار‌های سرمایه‌گذاری در سایر نقاط جهان نیز به کوبا علاقه‌مند هستند.

دیاز کانل در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از روایت رسانه‌های غربی، آن را فریبکارانه و سلطه‌جویانه خواند و تاکید کرد: جهان می‌داند کوبا کشور صلح است و از گفت‌و‌گو برای حل اختلافات دفاع می‌کند.

رئیس جمهور کوبا در پایان خاطرنشان کرد که در شرایط فعلی، گفت‌و‌گو با دولتی که نقش متجاوز را بر عهده گرفته و از نظر تاریخی به تعهدات خود عمل نکرده، بسیار دشوار است.