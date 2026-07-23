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سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز گفت: کاروان اربعین حسینی با ۴۰ دستگاه اتوبوس، یکدستگاه اتوبوس امداد و نیز خودروهای نظارتی و پشتیبان جهت خدمات رسانی به زائرین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به مرز مهران اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،فرخ جلالی اظهار کرد:پیرو ابلاغیههای صادره و دستور شهردار کلانشهر تبریز تعداد ۴۰ دستگاه اتوبوس به همراه یک دستگاه اتوبوس امداد و نیز خودروهای نظارتی و پشتیبانی جهت خدمات دهی به زائرین اربعین حسینی به مرز مهران اعزام شد.
وی افزود:این کاروان با ۸۰ نفر راننده بخش خصوصی و اکیپ اجرایی، نظارتی و کارشناسان فنی و پشتیبانی به مرز مهران اعزام شد.
مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز ادامه داد:وظیفه این اتوبوسها خدماتدهی به زائرین محترم حد فاصل پایانههای اتوبوسرانی در شهر مهران تا نقطه صفر مرزی در ایام اربعین حسینی است.
وی گفت:کاروان اربعین حسینی تا ۱۵ مرداد ماه در شهر مرزی مهران به زائرین محترم اربعین حسینی خدمات ارائه خواهد داد.