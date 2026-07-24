یک کافه رستوران در تنکابن به دلیل اقدام هنجارشکنانه تعطیل شد، اما انتشار فیلم این اقدام حواشی دیگری بدنبال داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پس از برگزاری مسابقه پایانی جام جهانی انتشار فیلمی از یک کافه‌رستوران و هنجارشکنی‌های اجتماعی حین برگزاری این مسابقه در این مکان واکنش برانگیز شد و مردم و دلسوزان خواستار برخورد با عوامل برپایی این برنامه شدند.

دادستان تنکابن از مهروموم کردن این کافه‌رستوران با دستور مقام قضایی خبر داد. وی علت این اقدام را وقوع ناهنجاری‌های اجتماعی در این مجموعه عنوان کرد و گفت: پس از بررسی‌های انجام‌شده و احراز تخلفات، دستور مهر و موم کردن این کافه رستوران صادر شد.

مصطفی‌پور افزود: دستگاه قضایی در برابر هرگونه اقدام مغایر با قوانین و هنجار‌های عمومی جامعه مماشات نخواهد کرد.

حاشیه یک حضور

در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شد تصویری از فرماندار شهرستان تنکابن وجود دارد

فرماندار شهرستان تنکابن در تشریح جزئیات حواشی ایجادشده پیرامون انتشار یک کلیپ از مجتمع گردشگری، با تأکید بر اینکه صیانت از ارزش‌های اسلامی، عفاف و حجاب و حفظ شئونات دینی از اصول غیرقابل اغماض مدیریت شهرستان است، گفت: هیچ مسئولی در نظام جمهوری اسلامی اجازه ندارد از این ارزش‌ها عدول کند و برخورد با هرگونه هنجارشکنی، بدون اغماض و در چارچوب قانون انجام خواهد شد.

مرتضی شکوهی با اشاره به انتشار کلیپی در فضای مجازی اظهار کرد: حضور اینجانب در مجتمع گردشگری مورد اشاره، صرفاً در قالب بازدید‌های میدانی و نظارتی از مراکز گردشگری شهرستان و همزمان با برگزاری دیدار پایانی مسابقات فوتبال انجام شد و حضورم در محل تنها چند دقیقه به طول انجامید.

وی افزود: در پایان مسابقه و همزمان با قهرمانی تیم ملی اسپانیا، ابراز خرسندی اینجانب صرفاً به دلیل مواضع این کشور در حمایت از جمهوری اسلامی ایران و اتخاذ رویکرد‌های ضدصهیونیستی بود و این موضوع هیچ ارتباطی با برنامه‌های جانبی مجتمع یا حواشی مطرح‌شده در فضای مجازی نداشته است.

فرماندار تنکابن با انتقاد از نحوه انتشار کلیپ گفت: متأسفانه مدیریت مجتمع با تقطیع تصاویر و قرار دادن تصویر اینجانب در کنار صحنه‌های مربوط به جشن و پایکوبی حاضرین که در زمان دیگری ضبط شده بود، کلیپی منتشر کرد که القاکننده ارتباط میان این دو موضوع بود؛ در حالی که چنین برداشتی خلاف واقع است و تصویری تحریف‌شده از آنچه در محل رخ داده، ارائه می‌دهد.

شکوهی تصریح کرد: پس از بررسی موضوع و احراز تخلفات صورت‌گرفته، از جمله انتشار کلیپ تقطیع‌شده و استفاده غیرمجاز از تصویر اینجانب در کنار صحنه‌هایی مغایر با ضوابط و مقررات کشور، همچنین وقوع ناهنجاری‌ها و عدم رعایت الزامات قانونی در مجتمع، دستور پلمب این مجموعه در چارچوب قانون صادر شد.

وی تأکید کرد: مدیریت شهرستان در صیانت از ارزش‌های اسلامی، فرهنگ عفاف و حجاب، حفظ شئونات دینی و پاسداشت آرمان‌های شهدا با هیچ شخص یا مجموعه‌ای تعارف ندارد و اجرای قانون در برابر هرگونه هنجارشکنی یا اقدام خلاف مقررات، بدون تبعیض دنبال خواهد شد.

فرماندار تنکابن در پایان ضمن قدردانی از دغدغه‌مندان ارزش‌های انقلاب بابت توجه به این تخلف آشکار مجتمع گردشگری، از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی خواست با پرهیز از انتشار اخبار ناقص و کلیپ‌های تقطیع‌شده، به تقویت وحدت و انسجام اجتماعی کمک کنند و گفت: حفظ وحدت، جلوگیری از تحریف واقعیت و مقابله با جنگ روایت‌ها، امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد و انتظار می‌رود رسانه‌ها در خط مقدم جهاد تبیین، اطلاع‌رسانی را بر پایه واقعیت و امانت‌داری ترویج کنند.