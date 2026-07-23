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منابع خبری گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی با ادامه نقض توافق آتش بس و در جنایت جدید سه منزل مسکونی را در نوار غزه هدف قرار داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جنگندههای رژیم صهیونیستی یک منزل مسکونی را در محله الزیتون در جنوب شرق شهر غزه با دو موشک هدف قرار دادهاند.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی یک منزل مسکونی را هم در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه بمباران کردهاند.
ارتش رژیم صهیونیستی ساعتی قبل نیز یک منزل مسکونی را در اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه هدف قرار داده و تخریب کرده بود.
از اهداف این سه حمله و تلفات و زخمیهای آن هنوز گزارشی منتشر نشده است.
ارتش رژیم صهیونیستی برای حمله به یک منزل مسکونی در بیت لاهیا نیز هشدار صادر کرده است.
نظامیان رژیم صهیونیستی پنجشنبه مسجد النور در جنوب شرق اردوگاه البریج را نیز تخریب کرده بودند.