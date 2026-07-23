اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان اعلام کرد آزمون‌های نهایی پایه یازدهم روز شنبه سوم مردادماه در هرمزگان به صورت حضوری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت:با توجه به نظر ستاد عالی آزمون های وزارت آموزش و پرورش، همه آزمون های پایه یازدهم در روز شنبه سوم مرداد ماه در سراسر هرمزگان به صورت حضوری برگزار می شود.

منوچهر ضیایی افزود: همچنین از روز یکشنبه چهارم مرداد، همه امتحانات نهایی پایه دوازدهم نیز طبق جدول زمان‌بندی اعلام شده در هرمزگان برگزار می‌شود.

وی گفت: با توجه به اینکه در این هفته چند امتحان نهایی در هرمزگان لغو شد، زمان برگزاری آزمون‌های لغو شده، بزودی اعلام می شود.

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