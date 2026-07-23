مسئول ثبت و حریم آثار فرهنگی، تاریخی و ناملموس اداره کل میراث فرهنگی لرستان گفت: با آغاز عملیات اجرایی طرح پیاده‌راه‌سازی خیابان افلاک، یک کانال تاریخی متعلق به دوره پهلوی اول، شناسایی و مستندنگاری شد. ب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امین صفایی‌زاده گفت: همزمان با آغاز عملیات اجرایی طرح پیاده‌راه‌سازی خیابان افلاک در بافت تاریخی خرم‌آباد، یک کانال تاریخی در محدوده اجرای طرح نمایان شد که بلافاصله کارشناسان میراث فرهنگی در محل حاضر شدند و بررسی‌های اولیه، مستندنگاری و برداشت‌های میدانی لازم را انجام دادند.

وی افزود: بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد این کانال احتمالاً به دوره پهلوی اول تعلق دارد، هرچند تعیین قدمت دقیق آن منوط به تکمیل مطالعات کارشناسی است.

مسئول ثبت و حریم آثار فرهنگی، تاریخی و ناملموس لرستان با بیان اینکه محدوده اجرای این طرح در قلب بافت تاریخی خرم‌آباد قرار دارد، گفت: قرارگرفتن قلعه فلک‌الافلاک در هسته مرکزی شهر و وجود لایه‌های متعدد تاریخی، موجب شده که در اجرای طرح‌های عمرانی، احتمال آشکار شدن آثار و شواهد تاریخی و مرتبط با روند توسعه شهری وجود داشته باشد.

صفایی‌زاده تأکید کرد: به همین دلیل تمامی طرح‌های عمرانی در این محدوده با حساسیت ویژه از سوی کارشناسان میراث فرهنگی رصد می‌شود تا در صورت نمایان شدن هر گونه اثر تاریخی، اقدامات لازم برای حفاظت، مستندسازی و بررسی‌های علمی انجام شود.

وی ادامه داد: تمامی برداشت‌ها، مستندنگاری‌ها و بررسی‌های تاریخی مربوط به این کانال انجام شده است و اطلاعات به دست آمده در مطالعات و طرح‌های مرتبط با بافت تاریخی خرم‌آباد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان هم گفت: با وجود شناسایی این کانال تاریخی، اجرای طرح پیاده‌راه‌سازی خیابان افلاک متوقف نخواهد شد و تلاش می‌شود ضمن پیشبرد عملیات عمرانی، ضوابط و ملاحظات میراث فرهنگی به طور کامل رعایت شود.

عطا حسن‌پور افزود: این کانال تاریخی از منظر مطالعات شهرسازی دارای اهمیت است و می‌تواند به عنوان سندی ارزشمند از شیوه مدیریت، ساماندهی و زیرساخت‌های شهری خرم‌آباد در دوره پهلوی اول مورد مطالعه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بررسی این سازه تاریخی می‌تواند به شناخت بهتر روند تحول کالبدی و تاریخی شهر خرم‌آباد کمک کند و اطلاعات ارزشمندی از ساختار شهرسازی این دوره در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

قلعه فلک‌الافلاک به عنوان شاخص‌ترین اثر تاریخی لرستان بر فراز تپه‌ای طبیعی در مرکز شهر خرم‌آباد قرار دارد و به دلیل قرارگیری در قلب بافت تاریخی شهر، محدوده پیرامونی آن همواره از نظر باستان‌شناسی و میراث فرهنگی دارای حساسیت ویژه بوده است.

گفتنی است؛ در سال‌های گذشته نیز در جریان اجرای برخی طرح‌های عمرانی در اطراف این اثر، بقایای سازه‌ها، مسیر‌های قدیمی، تاسیسات شهری و شواهدی از لایه‌های تاریخی نمایان شده که همگی با نظارت کارشناسان میراث فرهنگی مستندسازی و بررسی شده‌اند.

حریم قلعه فلک‌الافلاک به منظور حفاظت از اصالت و منظر تاریخی این بنای ارزشمند مصوب شده و هرگونه عملیات عمرانی در این محدوده با نظارت اداره کل میراث فرهنگی انجام می‌شود.