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وزیر امور خارجه در پیامی با کنایه به مارکو روبیو که مدعی شده بود سیاست آمریکا «سر در برابر چشم» است! گفت: رئیسجمهور آمریکا اگر دنبال معامله است، باید بهای سنگینتری بپردازد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی با کنایه به مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که مدعی شده بود سیاست آمریکا «سر در برابر چشم» است! در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:
" عناصر وابسته به اسرائیل در دولت آمریکا سر خود را در خاک دفن میکنند (اشاره به یک ضرب المثل انگلیسی)
آنها چشم بر واقعیتهای میدانی بستهاند و گویا تنها دغدغهشان انتخابات ۲۰۲۸ است.
تجاوز بیخردانهای که این افراد تبلیغ و تشویق میکنند، تنها یک نتیجه خواهد داشت؛ رئیسجمهور آمریکا اگر دنبال معامله است، باید بهای سنگینتری بپردازد. "