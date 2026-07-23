به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در حاشیه این مراسم گفت: پیش از این خدمات‌رسانی به زوار عزیز را در مرز شلمچه داشتیم و امشب نیز در مرز چذابه، با افتتاح این مرکز، فعالیت عزیزان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

وی با قدردانی از امیر شفیعی فرمانده محترم ارتش در جنوب غرب کشور افزود: این بیمارستان علاوه بر بخش‌های بستری و اتاق عمل، دارای داروخانه، آزمایشگاه و سایر بخش‌های مورد نیاز است که در جهت خدمت‌رسانی درمانی به زائران عزیز در مسیر راهپیمایی اربعین در مرز چذابه فعالیت می‌کند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران با افتخار در راستای شعار “هفته‌های فدایی” در خدمت مردم عزیز کشور است، تصریح کرد: حضور ارتش در مرز‌ها و ارائه خدمات درمانی به زائران، نشان‌دهنده تعهد و آمادگی نیرو‌های مسلح برای خدمت‌رسانی به زوار حسینی است.

موالی‌زاده با تشکر از همه دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم، اظهار داشت: امیدواریم با این خدمات‌رسانی، زائران اربعین حسینی بتوانند سفری آسان و با آرامش خاطر را تجربه کنند و از برکات این حرکت عظیم معنوی بهره‌مند شوند.

بیمارستان صحرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرز چذابه با امکانات کامل درمانی شامل بخش بستری، اتاق عمل، داروخانه و آزمایشگاه به زوار اربعین حسینی خدمت رسانی می‌کند.