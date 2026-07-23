هر چه بیشتر زمان می‌گذرد، مستندات بیشتری از شکست‌های ارتش آمریکا در برابر ایران منتشر می‌شود؛ شکست‌هایی که این بار نیویورک تایمز با جزئیات به خسارت‌های ناشی از آنها اعتراف کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ به شرح زیر است:

با مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در صد و چهل و ششمین روز از جنگ تحمیلی سوم در خدمت شما هستیم؛ روزی که دشمن متجاوز از خشکی و دریا هدف حملات دفاعی ایران قرار گرفت، با حملات ترکیبی ارتش و سپاه به دشمن تروریست آمریکایی، عملیاتی که همچنان ادامه دارد؛ از شکار اهداف ارزشمند در چهار پایگاه آمریکایی در کویت تا ضربه دقیق به سامانه‌های پدافندی آمریکایی در اردن که معروف به شکارچی شکارچیان است.

هر چه بیشتر زمان می‌گذرد، مستندات بیشتری از شکست‌های ارتش آمریکا منتشر می‌شود؛ شکست‌هایی که این بار نیویورک تایمز با جزئیات به خسارت‌های ناشی از آنها اعتراف کرده است.

این روزنامه نوشته؛ حملات ایران به ۹ پایگاه آمریکایی در خاورمیانه، به سامانه‌های راداری، آشیانه‌های هواپیما‌ها و پناهگاه‌های پهپادی آسیب جدی زده و نشان داده که با وجود ادعا‌های تکراری دولت ترامپ درباره تضعیف توان ایران، تهران همچنان توان هدف‌گیری دقیق و ضربه‌زنی حساب شده را حفظ کرده است.

این ضربه‌زنی‌های حساب شده، جبهه دریا را هم آرام نگذاشته، ارتش یمن دو کشتی عربستانی را که قصد داشتند با شکستن محاصره، از تنگه باب‌المندب عبور کنند، هدف قرار داده و یک نفتکش نیز در تنگه هرمز دچار انفجار شده؛ نفتکشی که به گفته منابع میدانی، با تحریک آمریکا می‌خواست از مسیر مین‌گذاری عبور کند.

این تحولات نشان می‌دهد که جنگ فقط در خشکی جریان ندارد، بلکه گلوگاه‌های حیاتی انرژی و تجارت جهانی هم درگیر شدند. از همین گلوگاه، بازار شروع به حرف زدن می‌کند. برای نخستین بار بعد از دو ماه، قیمت نفت به بیش از صد دلار در هر بشکه رسیده؛ عددی که فقط یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه زنگ خطر جهانی برای هزینه‌های رو به افزایش جنگ است.

درباره این هزینه‌های جنگ بر گرده ترامپ و دوستانش، نشریه انگلیسی اکونومیست نوشته؛ جنگ علیه ایران ممکن است ریاست جمهوری ترامپ را ببلعد. این نشریه همچنین نوشته؛ ترامپ امروز می‌توانست در موقعیت بسیار بهتری باشد، اگر توصیه‌های سیاست خارجی اوباما را جدی می‌گرفت و به جای ماجراجویی، از کار احمقانه پرهیز می‌کرد.

درباره این کار‌های احمقانه ترامپ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو هم هشدار داده؛ رابرت پیپ در صفحه شخصی‌اش تهدید ترامپ برای نابودی زیرساخت‌های غیرنظامی مانند پل‌ها و نیروگاه‌ها را نمونه‌ای از قلدری محکوم به شکست دانسته و گفته؛ تاریخ نشان داده که این تاکتیک در جنگ ویتنام هم شکست خورده؛ این کار ایران را وادار به تسلیم نخواهد کرد، بلکه تشدید تنش را اجتناب ناپذیر می‌کند.

هر چه این تنش و دامنه جنگ گسترده‌تر می‌شود، فاصله میان محاسبات کاخ سفید و واقعیت میدان هم بیشتر آشکار می‌شود. این‌جا فقط بحث درگیری نظامی نیست، بحث آینده اعتبار آمریکا، امنیت منطقه و بهای سیاسی و اقتصادی؛ تصمیمی که قرار بود چند روزه پیروزی بیاورد، اما حالا به بحران تبدیل شده است.