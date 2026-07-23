با حضور زائران و خادمان حسینی، مراسم رسمی خدمت رسانی به زوار اربعین حسینی در مرز چذابه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، استاندار خوزستان در این مراسم گفت: نماد ارادت به اهل‌بیت (ع) و مقاومت در گفت: این راهپیمایی اربعین، به عشق امام حسین (ع) و ارادتی که به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) داریم، انجام می‌شود و به کوری چشم دشمنان آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی خواهد بود.

سید محمد رضا موالی زاده با اشاره به ریشه تاریخی این راهپیمایی افزود: به کسانی که با تاریخ راهپیمایی اربعین آشنا نیستند، توصیه می‌کنم تاریخ این حرکت را مطالعه کنند که در طول تاریخ چه فراز و نشیب‌هایی داشته و چگونه ظالمان مانع از انجام این کار می‌شدند.

وی با بیان اینکه این خط سرخ شهادت است که شیعیان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با جان و دل در این مسیر گام می‌گذارند، تصریح کرد: کار دشمن زبون ما قتل است، اما کار این امت بزرگ، قتال و مقاومت است و ما از قتال نمی‌ترسیم.

استاندار خوزستان ادامه داد: یکی از افتخارات نصیب ما یا نصرت است یا شهادت. ما یا ناصریم یا شهید؛ بنابراین با قدرت، با قوت و با انگیزه‌ای بیش از پیش، این راهپیمایی را انجام خواهیم داد و دشمن خواهد دید که امسال پرشورتر و با جمعیتی پرشمارتر، این راهپیمایی انجام خواهد شد.

موالی زاده با اشاره به حضور باشکوه ملت عراق در تشییع پیکر رهبر شهید گفت: از مردم عزیز عراق، عشایر، دولت و مردم خوب عراق صمیمانه تشکر می‌کنیم. آنها در تشییع پیکر مطهر رهبر عزیزمان سنگ تمام گذاشتند و امروز نیز با خونگرمی و صمیمیت در این راهپیمایی عظیم حضور می‌یابند.

استاندار خوزستان در پایان با قدردانی از همه موکب‌داران، دستگاه‌ها، نیرو‌های نظامی، انتظامی، امدادی و خدماتی خاطرنشان کرد: امروز به فضل خداوند متعال، آموزه امام راحل عظیم‌الشأن و امام شهید ما نهادینه شده و آن، گفتمان شگرف امت‌سازی است. امروز امت تشیع شکل گرفته و این امت، روزبه‌روز گسترده‌تر خواهد شد و دشمن را به خاک خواهد نشاند.