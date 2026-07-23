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یک فروند هواپیمای مسافربری با ۶۸ سرنشین در فرودگاه بنین در جنوب نیجریه از باند فرود خارج شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، منابع خبری گزارش دادند که یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت «انگو ایر» پنجشنبه در فرودگاه بنین در جنوب نیجریه از باند خارج شده اما همه ۶۸ مسافر و خدمه آن بدون آسیب از این حادثه جان سالم به در بردهاند.
یک فروند هواپیمای مسافربری مدل «امبرائر E۱۷۰LR» هنگام فرود در فرودگاه بنین نیجریه، از باند خارج شده است.
مقامهای فرودگاه بنین اعلام کردند که نیروهای امدادی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و تمامی مسافران را به سلامت تخلیه کردهاند.
به گفته این مقامها، در این حادثه هیچ تلفات جانی گزارش نشده است.
بر اساس این گزارش، رسانههای محلی به خیس بودن باند فرودگاه ناشی از بارندگی در زمان فرود این هواپیمای مسافربری اشاره کردهاند اما علت دقیق این حادثه هنوز به طور رسمی اعلام نشده است.