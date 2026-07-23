به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، منابع خبری گزارش دادند که یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت «انگو ایر» پنجشنبه در فرودگاه بنین در جنوب نیجریه از باند خارج شده اما همه ۶۸ مسافر و خدمه آن بدون آسیب از این حادثه جان سالم به در برده‌اند.

یک فروند هواپیمای مسافربری مدل «امبرائر E۱۷۰LR» هنگام فرود در فرودگاه بنین نیجریه، از باند خارج شده است.