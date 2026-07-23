به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،یعقوب هوشیار شهردار تبریز در مراسم بزرگداشت رهبر شهید امت اسلامی گفت:مردم ولایتمدار و عاشق اهل بیت (ع) تبریز که همانند سال‌های گذشته آماده زیارت اربعین می‌شوند امسال همزمان با اعزام به زیارت اربعین با برگزاری مراسمی ارادت و عشق خود را به رهبر شهید امت اسلامی نشان دادند.

وی افزود:موکب جنت الحسین(ع) همه ساله در کربلای معلی مستقر شده و به زائران کربلا و اربعین حسینی خدمات ارائه می‌کند که امسال به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی ، شهدای جنگ تحمیلی و شهدای جنگ رمضان بسیار باشکوه‌تر از سال‌های گذشته ارائه خدمات خواهد کرد.

وی گفت:ملت داغدار آذربایجان با حضور پرشور و حسینی در مراسم اربعین جواب دندان شکنی به دشمن آمریکایی - صهیونیستی و نیز رژیم کودک کش و استکبار جهانی خواهند داد.