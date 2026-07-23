\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0631\u0648\u06cc\u062a\u0631\u0632\u060c \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0633\u0646\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0627 \u06f4\u06f9 \u0631\u0623\u06cc \u0645\u062e\u0627\u0644\u0641 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u06f4\u06f7 \u0631\u0623\u06cc \u0645\u0648\u0627\u0641\u0642\u060c \u0642\u0637\u0639\u0646\u0627\u0645\u0647\u0654 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u06cc\u062a \u0627\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631\u0627\u062a \u062c\u0646\u06af\u06cc \u0631\u0627 \u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n\u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646\u060c \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0627 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0628 \u0637\u0631\u062d\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0627\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062c\u0646\u06af \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0634\u062f \u0648 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062c\u0646\u06af \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u06a9\u0633\u0628 \u0645\u062c\u0648\u0632 \u0627\u0632 \u06a9\u0646\u06af\u0631\u0647 \u0645\u0646\u0648\u0637 \u06a9\u0631\u062f.\u00a0