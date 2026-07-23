پخش زنده
امروز: -
نخستین سالگرد شهادت استواریکم علی بداق از شهدای امنیت با حضور قشرهای مختلف مردم و خانواده معظم شهدا برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مردم ولایتمدار لرستان در نخستین سالگرد شهادت استواریکم علی بداق از شهدای امنیت به پاس قدردانی از ایثار و فداکاری این شهید والامقام، یاد و خاطره اش را گرامی داشتند.
این مراسم با حضور قشرهای مختلف مردم، خانوادههای معزز شهدا و جمعی از مسئولان در گلزار مطهر شهدای خرم آباد برگزار شد.
شهید علی بداق از شهدای مدافع حریم امنیت، سال گذشته با نثار جان خویش، امنیت و آرامش را به این مرز و بوم هدیه کرد.