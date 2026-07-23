پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه به منظور شرکت در نشست شورای وزیران سازمان همکاری شانگهای در صدر هیئت سیاسی وارد «چولپونآتا» در قرقیزستان شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی در جاشیه نشست شانگهای دیدارهای دوجانبه با همتایان خود از کشور میزبان و کشورهای عضو (روسیه، چین، هند و...) ودیگر مقامات شرکتکننده خواهد داشت.
نشست وزریران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای قرار است روز جمعه برگزار شود و آقای عراقچی در این نشست سخنرانی خواهد کرد.
نشست شورای وزیران مقدمه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای است، که قرار است ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۰ شهریور) در قرقیزستان برگزار شود. در این نشست، امنیت منطقهای بررسی و اسناد سیاسی نهایی و دستور کار اجلاس سران آماده خواهد شد.