به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی در جاشیه نشست شانگهای دیدار‌های دوجانبه‌ با همتایان خود از کشور میزبان و کشور‌های عضو (روسیه، چین، هند و...) ودیگر مقامات شرکت‌کننده خواهد داشت.

نشست وزریران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای قرار است روز جمعه برگزار شود و آقای عراقچی در این نشست سخنرانی خواهد کرد.

نشست شورای وزیران مقدمه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای است، که قرار است ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۰ شهریور‌) در قرقیزستان برگزار شود. در این نشست، امنیت منطقه‌ای بررسی و اسناد سیاسی نهایی و دستور کار اجلاس سران آماده خواهد شد.