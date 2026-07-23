مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب با حضور مردم، علما و علاقه‌مندان به آقای شهید در حرم مطهر بانوی کرامت از سوی عتبه حسینی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مراسم بزرگداشت شهادت قائد شهید با حضور مردم و علما در شبستان امام خمینی حرم مطهر با حضور خادمان و مسئولان عتبه حسینی در شبستان امام خمینی حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد و مداحان با نوحه خوانی در وصف آقای شهید مداحی کردند و مردم در رثای فراغ رهبر شهید اشک ماتم ریختند .

حجت الاسلام سی محمد حسین راجی سخنران این مراسم با اشاره به حضور باشکوه مردم ایران وعراق در تشییع رهبر شهید گفت: در این تشییع مرز‌ها کنار رفت دل‌ها به هم نزدیک شد و تشییع حیرت انگیز در عراق و مشهد نمایشی از ارادت و عشق به رهبری شهید بود.

وی اضافه کرد: نقشه استکبار باتشییع باشکوه رهبر انقلاب در شهر‌های مختلف نقش بر آب شد و در کشور عراق در سایه رهبری مرجعیت دینی همه شکوه و عظمت وحدت در مراسم تشییع بود.

وی تاکید کرد: رهبر شهید مکتب مهمی به نام رشد و توسعه را برای این سرزمین پایه گذاری کرد و ایشان با تدابیر خود این ملت را به قله رساند و نشانه آن مبعوث شدن امروز ملت در خیابان‌ها است و نمود‌های این رشد ملت ایران را در خیابان‌ها شاهد هستیم.